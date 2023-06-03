Існує багато сортів черешні різної величини, кольору та смаком плодів. Кожен, хто садить черешню – хоче отримати добрий урожай, але так не завжди виходить. 24 Канал розповість, як посадити черешню з кісточки в домашніх умовах.

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Як посадити черешню з кісточки

Посадити черешню з кісточки цілком реально, але треба пам'ятати, що вони не завжди успішно приживаються та можуть потребувати багато часу, щоб дати перші плоди. Ось кілька кроків, які треба виконати для посадки.

Відберіть кісточки черешні, промийте їх від залишків плода та дайте їм просохнути.



Кісточки черешні / Фото Barra