Існує багато сортів черешні різної величини, кольору та смаком плодів. Кожен, хто садить черешню – хоче отримати добрий урожай, але так не завжди виходить. 24 Канал розповість, як посадити черешню з кісточки в домашніх умовах.
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Як посадити черешню з кісточки
Посадити черешню з кісточки цілком реально, але треба пам'ятати, що вони не завжди успішно приживаються та можуть потребувати багато часу, щоб дати перші плоди. Ось кілька кроків, які треба виконати для посадки.
- Відберіть кісточки черешні, промийте їх від залишків плода та дайте їм просохнути.
Кісточки черешні / Фото Barra
- Пам'ятайте, що черешня дуже любить світло й боїться протягів. Попередньо потрібно удобрити ґрунт. На ділянку, де планується висаджувати нові черешні, вносять органічні та мінеральні добрива
- Оберіть сонячне місце з достатнім простором для розростання дерева. Переконайтеся, що земля добре дренується.
- Викопайте ямку у відкритому ґрунті, глибиною близько 5-7 сантиметрів. Поставте кісточку у ямку вертикально з гострим кінцем вниз та покрийте її зверху тонким шаром землі. Залийте ямку водою.
- Після посадки черешні з кісточки, добре полийте рослину та переконайтеся, що ґрунт є вологим.
- Щоб коріння дерева забезпечувалось киснем, треба влітку розпушувати ґрунт. Також чистьте ділянку від бур'янів.