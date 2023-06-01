Перший урожай деяких фруктів і овочів збирають вже у червні, а коли саме – залежить від сорту. Це стосується й полуниці. 24 Канал підкаже, коли краще збирати полуницю за посівним календарем у червні.

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Коли збирати полуницю у 2023 році

Час збору полуниці залежить від регіону та погодних умов. Зазвичай цей період припадає на початок літа. Збирання полуниці починається, коли плоди досягають повної зрілості та мають належний смак та текстуру. Коли полуниця готова до збирання, плоди повинні мати насичений колір, приємний аромат та бути м'якими на дотик.

Найкращий день для збору урожаю полуниці – це 13 червня. Загалом у цей день краще збирати врожай, ніж щось садити. Також радять збирати рані сорти вишні та черешні.



Збір урожаю полуниці / Фото Фокус

Коли зібрали урожай ягід, у цей день їх можна сушити, заморожувати та варити.

Інші сприятливі дати для збору полуниці – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 червня.

Оптимальні дати для садових робіт у червні 2023 року