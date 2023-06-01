Огірки можна вирощувати з насіння або за допомогою розсади. Якщо ви обираєте посів безпосередньо в ґрунт, то треба робити це, коли температура стабілізується. Не забувайте про хороше удобрення. 24 Канал підкаже, як підживити огірки лавровим листом.

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Як удобрити огірки лавровим листом

У кожного на кухні знайдеться такий простий, але водночас дієвий засіб, як лавровий лист. Багато-хто використовує його лише як додаток до страв, але можна ще у догляді за рослинами. Адже він містить ті компоненти, які допомагають їм швидше розвиватись.

Основна користь лаврового листа для рослин полягає в тому, що відлякує шкідників. Зокрема, мух, комах та деяких гризунів. Ви можете поставити лавровий лист біля огірків або зробити відвар з лаврового листа для поливу рослин.

Також лавровий лист буде корисним в іншому: зав'язування огірків. Для приготування розчину знадобиться 15−20 сухих лаврових листочків та 1 ложка кісткового борошна. Все заливаємо 2 літрами води та подрібнюємо в блендері. Потім цей розчин проціджуємо через сито. 1 склянку суміші варто змішати із 5 літрами води. Поливаємо огірки під корінь.



Лавровий лист / Фото The lavka