Цибуля буває різних видів і сортів, але їх об'єднує те, що вони покращують смак страв. Щоб не купувати овоч на ринку, можна посадити в себе на грядці та насолоджуватись нею все літо. 24 Канал розкаже, якими добривами краще підживлювати цибулю.

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Добрива для цибулі

Аміачну селітру можна використовувати для підживлення цибулі, оскільки вона містить азот, який є необхідним для росту та розвитку рослин. Для приготування розчину потрібно розчинити 2 столові ложки речовини у відрі води. Розливати підживлення треба під корінь цибулі. Найкращий час для підживлення цибулі аміачною селітрою – це ранок або вечір, коли температура повітря ще не досягає свого піку. Не застосовуйте це добриво в спекотну погоду.



Аміачна селітра / Фото Епіцентр

До складу нітрофоски входить суміш азотних, фосфорних і калійних добрив, тому вона дуже корисна для різних овочів. Дозування таке ж саме, як і в селітри: 2 столові ложки на відро води. Також розливаємо речовину під корінь, а не на листя. Не рекомендується сипати суху речовину в землю.



Нітрофоска / Фото Fenix-agro

Попіл позитивно впливає на здоров'я цибулі. Він повинен бути холодним, тобто після того, як повністю вигорів. Гарячий попіл пошкоджує рослини, тому слід пам'ятати про це. Його можна розсипати по землі, а можна розбавляти. Для цього треба залити 300 грамів речовини 10 літрами кип'ятком та настоювати 3 дні. Після цього можна виливати на грядки.



Попіл / Фото Вікіпедія

Дріжджі містять велику кількість вітамінів і мінералів, які стимулюють зростання кореневої системи. Щоб використати їх як добриво, треба розбавити 10 грамів сухих дріжджів у відрі теплої води, додавши 2 ложки цукру. Щоб досягти хороших результатів, повторюйте процедуру кожні 2-4 тижні впродовж вегетаційного періоду. Це допоможе підтримувати постійне живлення рослин.



Дріжджі / Фото Fenix-agro

Курячий послід можна використовувати як органічне добриво для цибулі, оскільки він містить багато поживних речовин, таких як азот, фосфор та калій. Зазвичай прийнятна доза – це 500 грамів речовини на відро води. Після застосування курячого посліду щедро полийте грядку цибулі, щоб добриво розчинилося та проникло до кореневої зони рослин.



Курячий послід / Фото Світ рослин