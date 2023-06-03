Существует много сортов черешни разной величины, цвета и вкуса плодов. Каждый сажающий черешню хочет получить хороший урожай, но так не всегда получается. 24 Канал расскажет, как посадить черешню из косточки в домашних условиях

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Как посадить черешню из косточки

Посадить черешню с косточки вполне реально, но надо помнить, что они не всегда успешно приживаются и могут потребовать много времени, чтобы принести первые плоды. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для посадки.

  • Отберите косточки черешни, промойте их от остатков плода и дайте им просохнуть.

Косточки черешни
Косточки черешни / Фото Barra

  • Помните, что черешня очень любит свет и боится сквозняков. Предварительно нужно удобрить почву. На участок, где планируется высадка новых черешней, вносят органические и минеральные удобрения.
  • Выберите солнечное место с достаточным пространством для разрастания дерева. Убедитесь, что земля хорошо дренажируется.
  • Выкопайте ямку в открытом грунте, глубиной около 5-7 сантиметров. Поставьте косточку в ямку вертикально с острым концом вниз и покройте ее сверху тонким слоем земли. Залейте ямку водой.
  • После посадки черешни из косточки, хорошо полейте растение и убедитесь, что почва влажная.
  • Чтобы корни дерева снабжались кислородом, нужно летом рыхлить почву. Также чистьте участок от сорняков.