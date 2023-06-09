Може зробити кожен: як посадити абрикос з кісточки, щоб були плоди
Джерело:Ukr.media
Вирощування абрикосів може мати певні труднощі. Особливо, якщо це робити самостійно, з кісточки. Але можна спробувати це зробити, врахувавши наші поради.
Для посадки треба обирати кісточку з солодкого абрикоса, м'якота якого легко відстає від основи. Вони повинні бути свіжі та незіпсовані. Варто знати, що за хорошого результату, дерево може дати плоди щонайменше через 7-8 років. Зібрали найкращі поради щодо посадки абрикоса з кісточки.
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Обробка кістки абрикоса
Яким способом ви б не садили кісточку, вона повинна пройти процес стратифікації – зберігання матеріалу в холодному місці, щоб створити йому природні умови.
- Починаємо з того, що замочуємо кісточки у воді на 1 день. Ті, які спливли викидаємо, решта – залишаємо.
- Беремо посудину та перемішуємо ці кістки з піском або тирсою, але щоб вони не доторкались одне до одного. Пісок можна заздалегідь просушити в духовці, щоб знезаразити.
- Ставимо місткість у підвал чи холодильник, де температура тримається +2-4 градусів.
Під час цього процесу треба дивитись, чи нема в посудині цвілі. Якщо з'явились якісь ознаки, тоді змиваємо це розчином марганцівки. Підтримуйте пісок вологим.
Кісточки з абрикоса / Фото Freshmart
Зазначимо, що кісточки проростуть через 2-3 місяці. Для адаптації перед посадкою можна покласти посудину з абрикосом на балкон. Через 2-3 тижні пересаджуємо в садок.
Пересадка абрикоса у землю
- Оберіть сонячну ділянку для посадки з добре дренованою землею. Видаліть бур'яни та інші рослини з місця посадки.
- Зробіть ґрунтову суміш для абрикоса. Змішайте 2 частини звичайної землі, 1 частина торфу чи перегною та 1 частину піску.
- Розкопайте яму шириною та глибиною десь 30 сантиметрів.
- Помістіть кістку абрикоса на дно ями заокругленою стороною вниз. Засипте її ґрунтом так, щоб кістка була вглиб на 2-3 сантиметри під поверхнею.
- Полийте кістку теплою водою та слідкуйте, щоб вода нормально відтікала.
- Прополюйте час від часу бур'яни, щоб вони не заважали нормальному росту деревця.