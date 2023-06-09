Може зробити кожен: як посадити абрикос з кісточки, щоб були плоди

Вирощування абрикосів може мати певні труднощі. Особливо, якщо це робити самостійно, з кісточки. Але можна спробувати це зробити, врахувавши наші поради.

Для посадки треба обирати кісточку з солодкого абрикоса, м'якота якого легко відстає від основи. Вони повинні бути свіжі та незіпсовані. Варто знати, що за хорошого результату, дерево може дати плоди щонайменше через 7-8 років. Зібрали найкращі поради щодо посадки абрикоса з кісточки.

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Обробка кістки абрикоса

Яким способом ви б не садили кісточку, вона повинна пройти процес стратифікації – зберігання матеріалу в холодному місці, щоб створити йому природні умови.

Починаємо з того, що замочуємо кісточки у воді на 1 день. Ті, які спливли викидаємо, решта – залишаємо.

у воді на 1 день. Ті, які спливли викидаємо, решта – залишаємо. Беремо посудину та перемішуємо ці кістки з піском або тирсою, але щоб вони не доторкались одне до одного. Пісок можна заздалегідь просушити в духовці, щоб знезаразити.

щоб знезаразити. Ставимо місткість у підвал чи холодильник, де температура тримається +2-4 градусів.

Під час цього процесу треба дивитись, чи нема в посудині цвілі. Якщо з'явились якісь ознаки, тоді змиваємо це розчином марганцівки. Підтримуйте пісок вологим.



Кісточки з абрикоса / Фото Freshmart

Зазначимо, що кісточки проростуть через 2-3 місяці. Для адаптації перед посадкою можна покласти посудину з абрикосом на балкон. Через 2-3 тижні пересаджуємо в садок.

Пересадка абрикоса у землю