Для посадки нужно выбирать косточку из сладкого абрикоса, мякоть которого легко отстает от основания. Они должны быть свежими и неиспорченными. Следует знать, что при хорошем результате дерево может дать плоды по меньшей мере через 7-8 лет. Собрали лучшие советы относительно посадки абрикоса из косточки.

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Обработка кости абрикоса

Каким способом вы бы не сажали косточку, она должна пройти процесс стратификации – хранение материала в холодном месте, чтобы создать ему природные условия.

Начинаем с того, что замачиваем косточки в воде на 1 день. Всплывшие выбрасываем, остальные – оставляем.

в воде на 1 день. Всплывшие выбрасываем, остальные – оставляем. Берем сосуд и перемешиваем эти кости с песком или опилками, но чтобы они не прикасались друг к другу. Песок можно заранее просушить в духовке, чтобы обеззаразить.

чтобы обеззаразить. Ставим емкость в подвал или холодильник, где температура держится +2-4 градусов.

Во время этого процесса нужно смотреть, нет ли в сосуде плесени. Если появились какие-нибудь признаки, тогда смываем это раствором марганцовки. Поддерживайте песок влажным.



Косточки из абрикоса / Фото Freshmart

Отметим, что косточки прорастут через 2-3 месяца. Для адаптации перед посадкой можно положить сосуд с абрикосом на балкон. Через 2-3 недели пересаживаем в садик.

Пересадка абрикоса в землю