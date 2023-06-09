Для посадки нужно выбирать косточку из сладкого абрикоса, мякоть которого легко отстает от основания. Они должны быть свежими и неиспорченными. Следует знать, что при хорошем результате дерево может дать плоды по меньшей мере через 7-8 лет. Собрали лучшие советы относительно посадки абрикоса из косточки.
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Обработка кости абрикоса
Каким способом вы бы не сажали косточку, она должна пройти процесс стратификации – хранение материала в холодном месте, чтобы создать ему природные условия.
- Начинаем с того, что замачиваем косточки в воде на 1 день. Всплывшие выбрасываем, остальные – оставляем.
- Берем сосуд и перемешиваем эти кости с песком или опилками, но чтобы они не прикасались друг к другу. Песок можно заранее просушить в духовке, чтобы обеззаразить.
- Ставим емкость в подвал или холодильник, где температура держится +2-4 градусов.
Во время этого процесса нужно смотреть, нет ли в сосуде плесени. Если появились какие-нибудь признаки, тогда смываем это раствором марганцовки. Поддерживайте песок влажным.
Косточки из абрикоса / Фото Freshmart
Отметим, что косточки прорастут через 2-3 месяца. Для адаптации перед посадкой можно положить сосуд с абрикосом на балкон. Через 2-3 недели пересаживаем в садик.
Пересадка абрикоса в землю
- Выберите солнечный участок для посадки с хорошо дренированной землей. Удалите сорняки и другие растения с места посадки.
- Сделайте грунтовую смесь для абрикоса. Смешайте 2 части обычной земли, 1 часть торфа или перегноя и 1 часть песка.
- Раскопайте яму шириной и глубиной около 30 сантиметров.
- Поместите кость абрикоса на дно ямы скругленной стороной вниз. Засыпьте ее грунтом так, чтобы кость была вглубь на 2-3 сантиметра под поверхностью.
- Полите кость теплой водой и следите, чтобы вода нормально оттекала.
- Пропалывайте время от времени сорняки чтобы они не мешали нормальному росту деревца.