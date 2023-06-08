Черешня гниет из-за того, что плоды поражает вишневая муха, которая откладывает яйца прямо на ветках. Это маленькое насекомое 3-5 миллиметров в длину. Зимой они живут в верхнем слое земли, а когда становится теплее – селятся на побегах. Они откладывают свои личинки в неспелые плоды. Поэтому черешня гниет. Как с этим бороться – подскажет 24 Канал.

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Как бороться с червями на черешне

Для тех, кто не любит использовать химию в садоводстве, лучшим помощником становятся народные средства. Вот несколько самых действенных из них.

Неожиданным средством против червей станет хвойное дерево. Надо взять веточку елки или сосны, положить в воду и вскипятить. Возделывать хвоей дерево нужно после дождей 2-3 раза за лето. Насекомые не любят таких резких запахов.



Веточка елки / Фото Deposit.photos

Полынь – действенный способ избавиться от вредителей. Надо половину ведра свежей травы залить водой и настаивать хотя бы сутки. Можно добавить немного жидкого мыла и можно начинать.



Полынь / Фото Agronomist.in

Пригодится сухой табак, а именно – 400 грамм залить горячей водой и оставить в день. После кипячения следует процедить вещество и дать ему остыть. Улучшит результат 30-40 г тертого хозяйственного мыла. Возделывать деревья таким раствором необходимо 2-3 раза в сезон.



Сухой табак / Фото Deposit.photos

Хозяйственное мыло всегда выручит в такой ситуации. Возьмите 2 ложки тертого хозяйственного мыла, 2 ложки растительного масла и 6 литров воды. Удобнее для обработки перелить смесь в распылитель. Можно повторять спустя 5 дней.



Хозяйственное мыло / Фото "Эпицентр"

Профилактически советуют посыпать дерево пеплом тонким слоем. Это уменьшит их появление на черешне.



Пепел / Фото "Агро Вик"

Еще один метод, который принесет результат – это раствор чеснока. Просто залейте несколько зубчиков кипятком, дайте ему настояться и распылите полученный раствор на дереве черешни. Чеснок отпугивает червей своим запахом.