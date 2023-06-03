Шкірка банана ще стане в пригоді: 6 неочікуваних способів, як використовувати фрукт на городі
Шкірка банана, яку зазвичай викидають після споживання, насправді має різні корисні властивості. Її можна використовувати для різних цілей, у тому числі й для городу.
Шкірка банана містить поживні речовини, такі як калій, фосфор та кальцій, які позитивно впливають на стан рослин. 24 Канал розповість, чому не варто викидати бананову шкірку та як її використати на городі.
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Застосування бананової шкірки на городі
Як компост. Шкірка банана містить речовини, корисні для росту рослин. Такий продукт підвищить поживну цінність компосту. Розріжте шкірку на невеликі шматки, щоб прискорити розкладання та додайте до загального компосту.
Бананова шкірка чудово підходить для підживлення рослин. Ви можете покласти дрібно нарізану шкірку банана навколо кореневої зони рослин. Особливо це стосується фруктових дерев або розсади, щоб підживити ґрунт й сприяти росту рослин.
Банан як добриво / Фото vertebrolog
Можна використати банан як удобрення в інший спосіб. Просто закопати шкірку біля рослини. Вона почне доволі швидко гнити та за кілька днів земля збагатиться корисними речовинами.
Використання сушеного банана буде не менш дієвим. Його можна підсушувати в духовці або на сонці, попередньо поставивши на газету. Після того, як шматки підсохли, треба їх подрібнити та залити окропом. Настоюємо розчин 2 дні та сміливо використовуємо.
Як мульча для рослин – хороший варіант використання продукту. Поріжте банан на частини та покладіть їх біля основи рослини, залишаючи деяку відстань від стебла. Це буде утримувати вологу, запобігати росту бур'янів та покращувати структуру ґрунту.
Можна приготувати рідке добриво. Візьміть кілька бананових шкірок і залийте їх водою. Залишіть на 2-3 дні, щоб настоялись. Таким підживленням можна поливати город щодня.