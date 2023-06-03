Шкірка банана містить поживні речовини, такі як калій, фосфор та кальцій, які позитивно впливають на стан рослин. 24 Канал розповість, чому не варто викидати бананову шкірку та як її використати на городі.

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Застосування бананової шкірки на городі

Як компост . Шкірка банана містить речовини, корисні для росту рослин. Такий продукт підвищить поживну цінність компосту. Розріжте шкірку на невеликі шматки, щоб прискорити розкладання та додайте до загального компосту.

Бананова шкірка чудово підходить для підживлення рослин. Ви можете покласти дрібно нарізану шкірку банана навколо кореневої зони рослин. Особливо це стосується фруктових дерев або розсади, щоб підживити ґрунт й сприяти росту рослин.



Банан як добриво / Фото vertebrolog