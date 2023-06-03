Кожа банана содержит питательные вещества, такие как калий, фосфор и кальций, положительно влияющие на состояние растений. 24 Канал расскажет, почему не стоит выбрасывать банановую кожуру и как ее использовать на огороде.

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Применение банановой кожуры на огороде

Как компост . Кожа банана содержит вещества, полезные для роста растений. Такой продукт повысит питательную ценность компоста. Разрежьте кожуру на небольшие куски, чтобы ускорить разложение и добавьте к общему компосту.

Банановая шкурка отлично подходит для подкормки растений. Вы можете положить мелко нарезанную кожуру банана вокруг корневой зоны растений. Особенно это касается фруктовых деревьев или рассады, чтобы подпитать почву и способствовать росту растений.



Банан как удобрение / Фото vertebrolog