У складі чаю є речовини, які підкислюють землю. Тож він може бути корисним для деяких рослин, але не варто брати чай з добавками та фруктами. Ми зібрали способи, як використовувати чайну заварку на городі.

Дивіться також Листя буде блищати: 4 найкращі засоби, якими варто протирати кімнатні рослини від пилу

Чайна заварка як засіб для городу

Заварка гарно впливає на квіти . Адже містить азот, фосфор, калій та залізо. А ще у її складі є кальцій, магній, марганець, мідь та цинк, які допомагають рослинам краще рости та розвиватись.

. Адже містить азот, фосфор, калій та залізо. А ще у її складі є кальцій, магній, марганець, мідь та цинк, які допомагають рослинам краще рости та розвиватись. Чайна заварка допомагає боротися з деякими хворобами рослин та захищає їх від шкідників. Зокрема, від грибкових інфекцій.

рослин та захищає їх від шкідників. Зокрема, від грибкових інфекцій. Крім того, чай активує компост. Тобто, заваркою можна досягти розкладання органічних відходів й покращити якість одержуваного компосту.

Тобто, заваркою можна досягти розкладання органічних відходів й покращити якість одержуваного компосту. Заварка підійде для боротьби з комахами в будинку або на ділянці. Цей засіб – абсолютно безпечний як для людей, так і для тварин.



Чайна заварка / Фото Тижневик Exo

Рекомендується використовувати чорний або зелений, бо в них більше танінів. Ці речовини відлякують комах та шкідників. Вони будуть втікати з вашої грядки від них.

Мурахам також цей засіб не сподобається. Треба взяти чайну заварку з водою в рівних кількостях та залити ним ділянку, де вони водяться. Таніни створять їм таке середовище, що вони довго не будуть вас турбувати.

Чайна заварка знадобиться й для мульчування. Вона затримуватиме вологу та покращить стан верхнього шару ґрунту. Також чай пригнічує ріст бур’янів, тож роботи на городі стане менше.