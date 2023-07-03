Експерти визначають 4 важливих пункти у підборі правильного шампуню. Почати варто з визначення свого типу шкіри голови.

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Визначте свій тип шкіри голови

Шампуні призначені здебільшого тільки для того, щоб очистити шкіру голови. Водночас вони можуть мати різну очисну здатність. Щоб визначити свій тип шкіри голови, зверніть увагу на неї після миття. Якщо вона відчувається стягнутою, інколи виникає свербіж – значить це сухий тип. Якщо шкіра часто виблискує, ви стикаєтесь з лупою – це жирний тип. У вас комбінований тип шкіри голови, якщо волосся стає жирним на 2 – 3 день після миття голови.

Якщо у вас жирний тип шкіри голови, зверніть увагу на ці пункти:

Уникайте зволожувальних шампунів. Вони додають вологи вашому волоссю, яке й без того виділяє чимало вологи.

Натомість обирайте шампуні, в яких виробник обіцяє об'єм, баланс та зміцнення.

Використовуйте подвійне очищення – пілінг або скраб для шкіри голови, а потім мийте шкіру голови шампунем.

Для сухого типу шкіри голови підбирайте зволожувальні шампуні (зверніть увагу на інгредієнти: кращі з них це ментол, чайне дерево) та уникайте зміцнювальних та шампунів для об'єму. Не зловживайте сухим шампунем, який абсорбує вологу та може висушувати шкіру. Уникайте засобів з сульфатами – вони теж сушать шкіру голови.



Як обрати шампунь / Фото Pixabay

Пам'ятайте про тип волосся

Окрім типу шкіри голови, варто враховувати й тип волосся при виборі шампуню:

Тонкому волоссю – не обтяжувальні шампуні для об'єму,

Густому – зволожувальні, які додадуть вологи,

Прямому – засоби з речовинами, які розгладжують та зволожують,

Хвилястому – шампуні, де баланс очищення та зволоження,

Кучерявому – екстразволожувальні, які підтримуватимуть локони,

Для пошкодженого, ламкого, фарбованого волосся – зміцнювальні.

На що ще звернути увагу

Здорове волосся – це блиск, пружність та еластичність. Якщо вам не вистачає цього – значить волосся недостатньо зволожене. У цьому разі не обтяжуйте пасма силіконами – обирайте засоби з аргановою олією, олією кісточок манго, керамідами, гліцерином. Використовуйте кондиціонер для волосся, який потрібно наносити на вологі пасма (але не на шкіру голови).

Якщо ви зіштовхнулися з лупою, спробуйте змінити засіб. Проблема може бути у воді, шампуні та навіть харчуванні. Якщо зміни не допоможуть, можливо, варто перевірити стан здоров'я.

Висновок

Кількість варіацій при виборі шампуню може насторожувати, а вибір здатись нелегким. Враховуйте всі фактори вашого типу волосся й шкіри голови, коли обираєте засіб. Не забувайте про основні правила миття голови, робіть ретельний масаж шкіри голови та користуйтесь супутніми засобами – масками, кондиціонерами та лівінами.