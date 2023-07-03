Эксперты определяют 4 важных пункта в подборе правильного шампуня. Начать следует с определения своего типа кожи головы.

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Определите свой тип кожи головы

Шампуни предназначены в основном только для того, чтобы очистить кожу головы. В то же время они могут иметь разную очистную способность. Чтобы определить свой тип кожи головы, обратите внимание на нее после мытья. Если она чувствуется стянутой, иногда возникает зуд – значит это сухой тип. Если кожа часто сверкает, вы сталкиваетесь с перхотью – это жирный тип. У вас комбинированный тип кожи головы, если волосы становятся жирными на 2 – 3 день после мытья головы.

Если у вас жирный тип кожи головы, обратите внимание на эти пункты:

Избегайте увлажняющих шампуней. Они добавляют влаги вашим волосам, которые и без того выделяют немало влаги.

Вместо этого выбирайте шампуни, в которых производитель обещает объем, баланс и укрепление.

Используйте двойную очистку – пилинг или скраб для кожи головы, а затем мойте кожу головы шампунем.

Для сухого типа кожи головы подбирайте увлажняющие шампуни (обратите внимание на ингредиенты: лучшие из них – ментол, чайное дерево) и избегайте укрепляющих и шампуней для объема. Не злоупотребляйте сухим шампунем, который впитывает влагу и может высушивать кожу. Избегайте средств с сульфатами – они тоже сушат кожу головы.



Как выбрать шампунь / Фото Pixabay

Помните о типе волос

Кроме типа кожи головы, следует учитывать и тип волос при выборе шампуня:

Тонким волосам – не утяжелительные шампуни для объема,

Густым – увлажняющие, которые добавят влаги,

Прямым – средства с разглаживающими и увлажняющими веществами,

Волнистым – шампуни, где баланс очистки и увлажнения,

Кудрявым – экстраувлажняющие, которые будут поддерживать локоны,

Для поврежденных, ломких, крашеных волос – укрепляющие.

На что еще обратить внимание

Здоровые волосы – это блеск, упругость и упругость. Если вам не хватает этого – значит волосы недостаточно увлажнены. В этом случае не отягощайте пряди силиконами – выбирайте средства с аргановым маслом, маслом косточек манго, керамидами, глицерином. Используйте кондиционер для волос, который нужно наносить на влажные пряди (но не на кожу головы).

Если вы столкнулись с перхотью, попробуйте изменить средство. Проблема может возникать в воде, шампуне и даже питании. Если изменения не помогут, возможно, следует проверить состояние здоровья.

Вывод

Количество вариаций при выборе шампуня может быть настораживающим, а выбор показаться нелегким. Учитывайте все факторы вашего типа волос и кожи головы, когда выбираете средство. Не забывайте об основных правилах мытья головы, делайте тщательный массаж кожи головы и пользуйтесь сопутствующими средствами – масками, кондиционерами и ливинами.