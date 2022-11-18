24 канал з'ясував, як вибрати буржуйку для вашої домівки, щоб ніколи не мерзнути та мати місце для приготування їжі.

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Буржуйки – це невеликі пічки, які обігрівають приміщення та можуть використовуватися як місце для приготування чи розігріву страв.

Зверніть увагу! Згідно із законом України, встановлювати печі-буржуйки та інші пристрої, які працюють на дровах, у квартирі багатоповерхового будинку категорично заборонено, оскільки є високий ризик пожежної небезпеки. Тому власникам квартир доведеться шукати інші варіанти для обігріву своєї домівки.

Як обрати буржуйку для дому

Власники приватних будинків можуть встановити собі буржуйку, якщо мають димар. Класичні, прості чи військові буржуйки не підходять для обігріву будинку, тому що залишають багато нагару та диму у приміщенні.

Щоб облаштувати собі буржуйку, треба придбати ускладнену версію такої пічки, яка є безпечнішою та може обігріти багато квадратних метрів.

Як обрати буржуйку в дім / Фото Depositphotos

На що варто звернути увагу при виборі буржуйки:

Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров;

Герметичні скляні дверцята, які не пропускають дим у приміщення;

Облицювання з жаростійких компонентів, яке не дозволяє перегрітися металу та зберігає тепло довше;

Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.

Як встановити буржуйку

Сучасні буржуйки можна легко закріпити на стіні – немає потреби для встановлення такої пічки у фундамент будинку. За буржуйкою та під нею має бути вогнетривка підставка.

Як обрати буржуйку в дім / Фото topteplo.com.ua

Чим заправляти буржуйку

Для обігріву приміщення у буржуйку можна класти дрова та вугілля. Деякі буржуйки також пристосовані для спалення торфу чи інших матеріалів.

Чим якісніше та твердіше дерево, тим довше воно буде горіти. Деякі породи деревини швидко згорають, оскільки мають пористу структуру, насичену повітрям, а деякі горять значно довше завдяки міцності. Відповідно, міцніші породи буде дорожче купувати.

До теми Щоб горіла довше: як правильно розпалювати пічку дровами

Буржуйки можуть допомогти в критичній ситуації, коли немає опалення та світла, проте зловживати ними не варто – використання таких печей може спричинити пожежу та зіпсувати не тільки ваше, але і чуже майно. Тож варто розумно та відповідально підходити до використання печей та буржуйок.