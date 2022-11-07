24 канал з'ясував, як потрібно розпалювати вогонь у домашній пічці, щоб довше отримувати тепло та економити кошти.

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Від чого залежить тривалість горіння

Перед розпалюванням важливо знати, що може вплинути на тепловіддачу та тривалість горіння дров.

У першу чергу, на горіння впливає кількість дров, які ви укладаєте в піч. Чим більше дров – тим потужнішим буде вогонь.

Друге, що може повпливати на горіння – це порода дерева, яку ви кладете до печі. Деякі породи деревини швидко згорають, оскільки мають пористу структуру, насичену повітрям, а деякі горять значно довше завдяки міцності. Відповідно, міцніші породи буде дорожче купувати.

Що впливає на горіння / Фото Unsplash

Третє, і найважливіше, що може вплинути на горіння вашої печі – метод укладання деревини. Якщо ви зможете правильно розкласти дрова у печі, ви зможете заощадити та продовжити час горіння більш ніж в половину.

Як правильно розкласти дрова в печі

Проста схема укладання може допомогти вам зберегти багато деревини та ніколи не мерзнути.

Принцип укладання дров доволі простий – розділіть дрова на 3 шари, які будуть лежати в печі:

Перший – грубі та товсті дрова, які будуть лежати знизу;

Другий – менші дрова, які укладаються на товстішу деревину зверху;

І третій – маленькі тріски, палички та кора.

Розпалювати таку конструкцію потрібно зверху – дрібні фрагменти дерева будуть швидше горіти та забезпечувати довше горіння для нижчих шарів.

Як правильно розпалювати вогонь в печі / Фото Unsplash