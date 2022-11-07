24 канал выяснил, как нужно разжигать огонь в домашней печке, чтобы дольше получать тепло и экономить деньги.

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От чего зависит длительность горения

Перед разжиганием важно знать, что может повлиять на теплоотдачу и длительность горения дров.

В первую очередь, на горение влияет количество дров , которые вы укладываете в печь. Чем больше дров – тем мощнее будет огонь.

Второе, что может повлиять на горение – это порода дерева , которую вы кладете в печь. Некоторые породы древесины быстро сгорают, поскольку имеют ячеистую структуру, насыщенную воздухом, а некоторые горят значительно дольше благодаря прочности. Соответственно, более крепкие породы будет дороже покупать.

Что влияет на горение / Фото Unsplash

Третье, и самое важное, что может повлиять на горение вашей печи – метод укладки древесины . Если вы сможете правильно разложить дрова в печи, вы сэкономите и продлите время горения более чем в половину.

Как правильно разложить дрова в печи

Простая схема укладки может помочь вам сохранить много древесины и никогда не мерзнуть.

Принцип укладки дров достаточно прост – разделите дрова на 3 слоя, которые будут лежать в печи:

Первый – грубые и толстые дрова, которые будут лежать снизу;

Второй – меньшие дрова, которые укладываются на более толстую древесину сверху;

И третий – маленькие щепки, палочки и кора.

Разжигать такую конструкцию нужно сверху – мелкие фрагменты дерева будут быстрее гореть и обеспечивать более длинное горение для низших слоев.

Как правильно разжигать огонь в печи / Фото Unsplash