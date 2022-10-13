24 канал зібрав максимально дієві поради, як не змерзнути в оселі без опалення та зберегти тепло.

Читайте також Як підготувати квартиру до зими: поради для мешканців багатоквартирних будинків

Закривайте пусті поверхні

Тепло швидко випаровується крізь холодні стіни чи підлогу, на якій нічого не лежить. Аби зберегти якомога більше тепла, варто з настанням холодів постелити на підлогу килими.

В ідеалі килим має бути з високим ворсом, щоб не пропускати холод від підлоги та затримувати тепло повітря. Килими на підлозі ізолюють вас від холоду землі – особливо актуально це для мешканців, які живуть у приватних будинках чи на першому поверсі.

Як зігрітися в холоди / Фото Unsplash

Впускайте світло до домівки

Хоч осіннє та зимове сонце майже не гріє, проте воно може трохи покращити ситуацію у холодній квартирі. Коли на дворі сонячна погода, розкривайте штори на вікнах та запускайте сонячне проміння до приміщення. Сонце може підвищити температуру в кімнаті чи квартирі на кілька градусів.

Водночас не дозволяйте теплу випаровуватися у темний час доби – як тільки сонце заходить, закривайте вікна важкими шторами та не допускайте, аби повітря виходило через скло чи шпарини.

Як зігрітися в холоди / Фото Unsplash

Використовуйте грілку

Аби не замерзати у власному ліжку чи комфортно сидіти, займаючись своїми справами, можна зробити саморобну грілку з плашки та гарячої води.

Такі грілки не тільки можуть забезпечити довге точкове тепло, але і трохи покращити ситуацію в квартирі загалом. Чим більше грілок буде у приміщенні – тим тепліше буде.

Як зігрітися в холоди / Фото Unsplash

Їжа та напої

Робота на кухні або горнятко чаю чи кави можуть зігріти вас у холодний день. Під час приготування їжі виділяється дуже багато тепла, тому універсальним засобом проти холоду є саме кухонна плитка.

Зверніть увагу! Просто вмикати газову горілку для обігріву та залишати плиту без страв та нагляду категорично заборонено! Так ви не тільки не зможете нормально прогріти приміщення, але і ризикуєте спричинити пожежу.

Як зігрітися в холоди / Фото Unsplash

Використовуйте тепло з інших приміщень

Якщо ви пішли у гарячий душ чи ванну, після закінчення процедур залиште двері до інших приміщень відкритими. Тепло та пара з ванної кімнати буде поступово переходити до іншої кімнати, підвищуючи температуру.

На жаль, цей метод – тимчасовий, і максимум за пів години вам доведеться придумувати нові методи для того, щоб зігрітися – тепло з ванної дуже швидко випаровується.

Як зігрітися в холоди / Фото Unsplash