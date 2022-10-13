24 канал собрал максимально действенные советы, как не замерзнуть в доме без отопления и сохранить тепло.

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Закрывайте пустые поверхности

Тепло быстро улетучивается сквозь холодные стены или пол, на котором ничего не лежит. Чтобы сохранить как можно больше тепла, следует с наступлением холодов постелить на пол ковры.

В идеале ковер должен быть с высоким ворсом, чтобы не пропускать холод от пола и удерживать тепло воздуха. Ковры на полу изолируют вас от холода земли – особенно актуально для жителей, живущих в частных домах или на первом этаже.

Как согреться в холода / Фото Unsplash

Впускайте свет в дом

Хотя осеннее и зимнее солнце почти не греет, оно может немного улучшить ситуацию в холодной квартире. Когда на дворе солнечная погода, открывайте шторы на окнах и запускайте солнечные лучи в помещение. Солнце может повысить температуру в комнате или квартире на несколько градусов.

В то же время не позволяйте теплу улетучиваться в темное время суток – как только солнце заходит, закрывайте окна тяжелыми шторами и не допускайте, чтобы воздух выходил через стекло или щели.

Как согреться в холода / Фото Unsplash

Используйте грелку

Чтобы не замерзать в своей кровати или комфортно сидеть, занимаясь своими делами, можно сделать самодельную грелку из плашки и горячей воды.

Такие грелки не только могут обеспечить долгое точечное тепло, но и улучшить ситуацию в квартире в целом. Чем больше грелок будет в помещении – тем теплее будет.

Как согреться в холода / Фото Unsplash

Еда и напитки

Работа на кухне или чашечка чая, кофе могут согреть вас в холодный день. Во время приготовления пищи выделяется очень много тепла, поэтому универсальным средством против холода является кухонная плитка.

Обратите внимание! Просто включать газовую водку для обогрева и оставлять плиту без блюд и присмотра запрещено! Так вы не только не сможете нормально прогреть помещение, но и рискуете вызвать пожар.

Как согреться в холода / Фото Unsplash

Используйте тепло из других помещений

Если вы пошли в горячий душ или ванную, по окончании процедур оставьте дверь в другие помещения открытыми. Тепло и пар из ванной комнаты будут постепенно переходить в другую комнату, повышая температуру.

К сожалению, этот метод – временный, и максимум за пол часа вам придется придумывать новые методы для того, чтобы согреться – тепло из ванной очень быстро улетучивается.

Как согреться в холода / Фото Unsplash