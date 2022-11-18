24 канал выяснил, как выбрать буржуйку для вашего дома, чтобы никогда не мерзнуть и иметь место для приготовления пищи.

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Буржуйки – это небольшие печки, которые обогревают помещение и могут использоваться как место для приготовления или разогрева блюд.

Обратите внимание! Согласно закону Украины, устанавливать печи-буржуйки и другие устройства, работающие на дровах, в квартире многоэтажного дома категорически запрещено, поскольку высок риск пожарной опасности. Поэтому владельцам квартир придется искать другие варианты для обогрева своего дома.

Как выбрать буржуйку для дома

Владельцы частных домов могут установить себе буржуйку, если имеют дымоход. Классические, простые или военные буржуйки не подходят для обогрева дома, потому что оставляют много нагара и дыма в помещении.

Чтобы обустроить себе буржуйку, нужно приобрести усложненную версию такой печки, которая безопаснее и может обогреть много квадратных метров.

Как выбрать буржуйку в дом / Фото Depositphotos

На что следует обратить внимание при выборе буржуйки:

Задвижки, регулирующие интенсивность горения дров;

Герметичная стеклянная дверца, не пропускающая дым в помещение;

Облицовка из жаростойких компонентов, которая не позволяет перегреться металлу и сохраняет тепло дольше;

Двойной дымоход – для отвода дыма и теплообмена в помещении.

Как установить буржуйку

Современные буржуйки можно легко закрепить на стене – нет необходимости установить такую печку в фундамент дома. За буржуйкой и под ней должна быть огнеупорная подставка.

Как выбрать буржуйку в дом / Фото topteplo.com.ua

Чем заправлять буржуйку

Для обогрева помещения в буржуйку можно класть дрова и угли. Некоторые буржуйки приспособлены также для сожжения торфа или других материалов.

Чем качественнее и твердее дерево, тем дольше оно будет гореть. Некоторые породы древесины быстро сгорают, поскольку имеют ячеистую структуру, насыщенную воздухом, а некоторые горят значительно дольше благодаря прочности. Соответственно, более крепкие породы будет дороже покупать.

Чтобы горела дольше: как правильно разжигать печку дровами

Буржуйки могут помочь в критической ситуации, когда нет отопления и света, однако злоупотреблять ими не стоит – использование таких печей может повлечь за собой пожар и испортить не только ваше, но и чужое имущество. Поэтому следует разумно и ответственно подходить к использованию печей и буржуек.