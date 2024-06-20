Багато прізвище у давні часи належали козакам, військовим або представникам дворянства. Тож зараз вони допомагають людям перевірити, ким були їхні предки та дізнатися більше про історію свого роду.

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Прізвища, утворені від військових звань

У минулих століттях військова справа була доволі популярною, адже постійно відбувалися війни між різними державами. Тому багато українських прізвищ походять від назв військових звань. До прикладу, Джура, Чотар, Хорунжий, Компанієць, Сотник, Отаманенко, Курінний та Сердюк.

Чотар – молодший офіцер, який був в Українських січових стрільцях.

Хорунжий – той, хто носив прапор у Запорізькій Січі.

Сердюк – піхотинець, який служив у Запорізькому війську.

Прізвища, які раніше належали козакам

З часів козацтва до нас також прийшло чимало прізвищ. Тобто ваші предки можуть бути прямо пов'язані зі Запорозькою Січчю.

Від назв професій походять прізвища Стороженко, Дигтяр, Крамар, Наливайко, Гардовий та Мельниченко.

Від особливостей зовнішності – Губенко, Легкоступ, Головатий, Чуб, Горбініс, Рябко та Носенко.

Від назв популярних каш серед козаків – Тетеря та Соломаха.

Від місць народження – Галицький, Лебединський, Чугуївець, Полтавський, Волинський, Поліщук та Прилуцький.

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Звідки походять українські прізвища / Фото Freepik

У козаків були й смішні прізвища, які складалися з декількох слів: Перебийніс, Неїжборщ, Паливода, Убийвовк, Недайкаша, Небийбаба, Нагнибіда та Непийвода. Тож раніше у людей була багата фантазія.

Прізвища, які давали дворянам

У давнину знать отримувала особливі прізвища. Отже, ваші предки могли бути й дворянами. Ось які родові імена потрапили у перелік: Вернадські, Ждановичі, Дорошенки, Щербані, Остроградські, Карпенки, Безбородьки, Полуботки, Самойловичі та Тарновські. Хоча їх насправді є більше.