Многие фамилии в давние времена принадлежали казакам, военным или представителям дворянства. Поэтому сейчас они помогают людям проверить, кем были их предки и узнать больше об истории своего рода.

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Фамилии, образованные от воинских званий

В прошлых веках военное дело было довольно популярным, ведь постоянно происходили войны между различными государствами. Поэтому многие украинские фамилии происходят от названий воинских званий. К примеру, Джура, Чотар, Хорунжий, Компаниец, Сотник, Отаманенко, Куренной и Сердюк.

Чотар – младший офицер, который был в Украинских сечевых стрельцах.

Хорунжий – тот, кто носил флаг в Запорожской Сечи.

Сердюк – пехотинец, который служил в Запорожском войске.

Фамилии, которые ранее принадлежали казакам

Со времен казачества к нам также пришло немало фамилий. То есть ваши предки могут быть прямо связаны с Запорожской Сечью.

От названий профессий происходят фамилии Стороженко, Дигтярь, Крамар, Наливайко, Гардовый и Мельниченко.

От особенностей внешности – Губенко, Легкоступ, Головатый, Чуб, Горбинос, Рябко и Носенко.

От названий популярных каш среди казаков – Тетеря и Соломаха.

От мест рождения – Галицкий, Лебединский, Чугуевец, Полтавский, Волынский, Полищук и Прилуцкий.

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Откуда происходят украинские фамилии / Фото Freepik

У казаков были и смешные фамилии, которые состояли из нескольких слов: Перебийнос, Неежборщ, Паливода, Убейвовк, Недайкаша, Небейбаба, Нагнибида и Непейвода. Поэтому раньше у людей была богатая фантазия.

Фамилии, которые давали дворянам

В древности знать получала особые фамилии. Так что, ваши предки могли быть и дворянами. Вот какие родовые имена попали в перечень: Вернадские, Ждановичи, Дорошенки, Щербани, Остроградские, Карпенки, Безбородьки, Полуботки, Самойловичи и Тарновские. Хотя их на самом деле больше.