Есть фамилии, которые указывают на то, что у их владельцев были проблемы с законом. Какие именно вошли в подборку, узнавайте в материале.
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Фамилии людей, которые нарушали закон
В XVIII веке появились фамилии, принадлежавшие людям, у которых дела с законом шли не совсем хорошо. В частности, Левенец, Гайдамака и Дейнека. Они также означают то, что их владельцы ходили по миру.
- Фамилию Левенец имеют 2675 украинцев.
- Фамилию Гайдамака – 1802.
- ФамилиюДейнека – 5143.
В основном людей с этими родовыми именами можно встретить в Киеве, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Полтаве и Львове. Такие фамилии, кстати, есть в казацком реестре за 1756 год. То есть можно утверждать, что они образовались давно.
Украинские фамилии, которые похожи на ругань
- Некоторые украинские фамилии могут и развеселить, ведь очень смешно звучат. Дело в том, что они похожи на бранные слова.
- Среди самых популярных есть такие: Шмаровоз, Дурунда и Дуракова.
- В списке также встречаются фамилии, которых осталось мало: Хуессу, Бздюлева, Стервоедова.
Находите в подборке, которую подготовила наша редакция, свою фамилию или те, что слышали у себя дома. Никогда не поздно узнать больше о происхождении рода.