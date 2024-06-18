Есть фамилии, которые указывают на то, что у их владельцев были проблемы с законом. Какие именно вошли в подборку, узнавайте в материале.

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Фамилии людей, которые нарушали закон

В XVIII веке появились фамилии, принадлежавшие людям, у которых дела с законом шли не совсем хорошо. В частности, Левенец, Гайдамака и Дейнека. Они также означают то, что их владельцы ходили по миру.

Фамилию Левенец имеют 2675 украинцев.

Фамилию Гайдамака – 1802.

ФамилиюДейнека – 5143.

В основном людей с этими родовыми именами можно встретить в Киеве, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Полтаве и Львове. Такие фамилии, кстати, есть в казацком реестре за 1756 год. То есть можно утверждать, что они образовались давно.

Украинские фамилии, которые похожи на ругань

Некоторые украинские фамилии могут и развеселить, ведь очень смешно звучат. Дело в том, что они похожи на бранные слова.

Среди самых популярных есть такие: Шмаровоз, Дурунда и Дуракова.

В списке также встречаются фамилии, которых осталось мало: Хуессу, Бздюлева, Стервоедова.

Находите в подборке, которую подготовила наша редакция, свою фамилию или те, что слышали у себя дома. Никогда не поздно узнать больше о происхождении рода.