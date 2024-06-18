Є прізвища, які вказують на те, що у їхніх власників були проблеми з законом. Які саме увійшли у добірку, дізнавайтеся у матеріалі.

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Прізвища людей, які порушували закон

У XVIII столітті з'явилися прізвища, що належали людям, у яких справи зі законом йшли не зовсім добре. Зокрема, Левенець, Гайдамака та Дейнека. Вони також означають те, що їхні власники ходили по світу.

Прізвище Левенець мають 2675 українців.

Прізвище Гайдамака – 1802.

Прізвище Дейнека – 5143.

Здебільшого людей з цими родовими іменами можна зустріти у Києві, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Полтаві та Львові. Такі прізвища, до речі, є у козацькому реєстрі за 1756 рік. Тобто можна стверджувати, що вони утворилися давно.

Українські прізвища, які схожі на лайку

Деякі українські прізвища можуть й розвеселити, адже дуже смішно звучать. Річ у тім, що вони схожі на лайливі слова.

Серед найпопулярніших є такі: Шмаровоз, Дурунда та Дуракова.

У списку також зустрічаються прізвища, яких залишилось мало: Хуессу, Бздюлєва, Стервоєдова.

Знаходьте у добірці, яку підготувала наша редакція, своє прізвище або те, що чули у себе вдома. Ніколи не пізно дізнатися більше про походження роду.