Є прізвища, які вказують на те, що у їхніх власників були проблеми з законом. Які саме увійшли у добірку, дізнавайтеся у матеріалі.
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Прізвища людей, які порушували закон
У XVIII столітті з'явилися прізвища, що належали людям, у яких справи зі законом йшли не зовсім добре. Зокрема, Левенець, Гайдамака та Дейнека. Вони також означають те, що їхні власники ходили по світу.
- Прізвище Левенець мають 2675 українців.
- Прізвище Гайдамака – 1802.
- Прізвище Дейнека – 5143.
Здебільшого людей з цими родовими іменами можна зустріти у Києві, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Полтаві та Львові. Такі прізвища, до речі, є у козацькому реєстрі за 1756 рік. Тобто можна стверджувати, що вони утворилися давно.
Українські прізвища, які схожі на лайку
- Деякі українські прізвища можуть й розвеселити, адже дуже смішно звучать. Річ у тім, що вони схожі на лайливі слова.
- Серед найпопулярніших є такі: Шмаровоз, Дурунда та Дуракова.
- У списку також зустрічаються прізвища, яких залишилось мало: Хуессу, Бздюлєва, Стервоєдова.
Знаходьте у добірці, яку підготувала наша редакція, своє прізвище або те, що чули у себе вдома. Ніколи не пізно дізнатися більше про походження роду.