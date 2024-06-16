Чимало прізвищ, до речі, дуже смішно звучать. Якщо придивитися, то можна помітити, що вони схожі на лайку. Більше про це читайте у матеріалі.

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Українські прізвища, які схожі на лайку

Українські прізвища, які звучать як лайка, зараз зустрічаються доволі рідко. Вони не входять у список найпопулярніших в Україні.

Шмаровоз – 363 власників.

Стервоєдова – лише 1 власник у селі Воскресенівка.

Срайчук – 30 власників.

Бісовський – 30 власників.

Бздюлєва – всього 1 власник у селі Рибаківка.

Дуракова – 223 власників.

Йолопенко – 3 власники у селищі Березине.

Піструїл – 11 власників.

Хуессу – 1 власник у Маріуполі.

Дурунда – 225 власників.

Як смішні прізвища давали у давнину / Фото Freepik

Найпопулярніше родове ім'я у списку – Шмаровоз. Найчастіше зустрічається у місті Ніжині, Чернігівської області, у місті Пологи, Запорізької області, та у Запоріжжі. Друге місце посідає прізвище Дурунда, яке є на Закарпатті. Третє родове ім'я Дуракова найпоширеніше у Харкові та Луганську.

Ймовірно, такі прізвища спершу були прізвиськами. Часто образливими словами називали, наприклад, дітей. Звичайно, з часом їх можна було змінити. Але, як бачимо, деякі люди залишили ці родові імена за собою.