Прізвище Мельник можна почути по всій України. Однак найпоширеніше воно у Києві – 6587 власників, Вінниці – 2385 власників та Львові – 2173 власників. Які ще родові імена часто зустрічаються у нашій країні читайте у матеріалі.

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Прізвище Мельник – найпопулярніше в Україні

Раніше прізвище Мельник носили представники старшини Гетьманщини та православного духовенства. Згадується воно й серед репресованих, єврейства, київського міщанства, керівництва УРСР та депутатів Верховної Ради. Колись, наприклад, належало полковникові армії УНР та другому голові ОУН Андрію Мельникові, якого українці поважають й після його смерті.

Які ще прізвища популярні в Україні

Друге прізвище у списку найпопулярніших – Шевченко. Його мають 106340 людей, які найчастіше мешкають у Києві (7940), Харкові (4971) та Дніпрі (3993). Рідше це родове ім'я зустрічається на Заході України. Воно також є у козацьких реєстрах, зокрема за 1649 та 1756 роки.

Список найпопулярніших прізвищ в Україні / Фото Freepik

Прізвище Коваленко розташувалося на третьому місці та налічує 88632 власників. Найбільш популярне у тих самих містах, що й попереднє. Воно також з'явилося досить давно, адже є у козацьких реєстрах.

Які ще прізвища увійшли у топ-10:

Бондаренко.

Бойко.

Ткаченко.

Кравченко.

Ковальчук.

Коваль.

Олійник.

Знаходьте у списку популярних українських прізвищ своє. Можливо, саме ваше родове ім'я очолює рейтинг або увійшло у добірку найкращих.