Фамилию Мельник можно услышать по всей Украине. Однако самая распространенная она в Киеве – 6587 владельцев, Виннице – 2385 владельцев и Львове – 2173 владельцев. Какие еще родовые имена часто встречаются в нашей стране читайте в материале.

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Фамилия Мельник – самая популярная в Украине

Ранее фамилию Мельник носили представители старшины Гетманщины и православного духовенства. Упоминается она и среди репрессированных, еврейства, киевского мещанства, руководства УССР и депутатов Верховной Рады. Когда-то, например, принадлежало полковнику армии УНР и второму председателю ОУН Андрею Мельнику, которого украинцы уважают и после его смерти.

Какие еще фамилии популярны в Украине

Вторая фамилия в списке самых популярных – Шевченко. Ее имеют 106340 человек, которые чаще всего живут в Киеве (7940), Харькове (4971) и Днепре (3993). Реже это родовое имя встречается на Западе Украины. Оно также есть в казацких реестрах, в частности за 1649 и 1756 годы.

Список самых популярных фамилий в Украине / Фото Freepik

Фамилия Коваленко расположилась на третьем месте и насчитывает 88632 владельцев. Наиболее популярна в тех же городах, что и предыдущая. Оно также появилось достаточно давно, ведь есть в казацких реестрах.

Какие еще фамилии вошли в топ-10:

Бондаренко.

Бойко.

Ткаченко.

Кравченко.

Ковальчук.

Коваль.

Олейник.

Находите в списке популярных украинских фамилий свою. Возможно, именно ваше родовое имя возглавляет рейтинг или вошло в подборку лучших.