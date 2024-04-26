Вербна неділя завжди відзначається за тиждень до Великодня. Тож християнам східного обряду залишилось чекати на Воскресіння Христове не так довго. Як же правильно освячувати вербу, розповість LifeStyle 24.

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Як правильно святити вербу

У храмах гілочки верби освячують як у суботу, так і у неділю. Це робиться під час служби Божої, далі їх роздають людям, які прийшли. Віряни запалюють свічки, беруть гілочки та чекають, коли все закінчиться. Після богослужіння, вербу приносять додому, ставлять біля ікони та зберігають там цілий рік.

Як святити вербу / Фото Canva

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну не всі люди мають можливість піти до церкви, навіть на свято, оскільки це буває небезпечно. Однак освячувати вербу можна й вдома. Напередодні свята купіть гілочки, а у Вербну неділю окропіть їх святою водою – багато у кого вона є. Також потрібно промовити певні слова:

"Освячую верби цією Благодаттю Всесвятого Духа та окропленням вод цих священних в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь!"

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