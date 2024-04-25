Між традиційними атрибутами Великодня є різниця. Крашанки фарбують в один колір на звареному яйці, а писанки розписують на сирому яйці воском або барвниками. Крім того, останні ще й дарують, пише LifeStyle 24.

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Кому дарують писанки на Великдень

Традиція дарувати писанки була поширена серед наших предків. Це робили для того, щоб у людини в житті все було добре. Зазвичай великодні яйця отримували діти. Цікаво, що було заведено обирати світлі відтінки.

Писанки, які створювали для молодих хлопців та дівчат, розписували солярними знаками, що символізують відновлення природи та рівновагу. Один із головних атрибутів Великодня також дарували господарям будинку. До речі, для людей старшого віку писанки мали бути у червоних кольорах.

Писанка – один з атрибутів Великодня / Фото "Етнохата"

Що робили з писанками у давні часи

Раніше люди вірили, що писанка приносить у родину добробут, достаток та щастя, крім того, оберігає оселю. Вважалося, що вона також сприяє хорошому врожаю, тому великоднє яйце закопували у землю. Закохані пари часто обмінювалися писанками, щоб так зізнатися у своїх почуттях. У давні часи та навіть зараз символ Пасхи можна побачити й на могилах померлих родичів.

До слова, наші предки думали, що писанка захищає від пожежі, потопу, грому, блискавки, граду, інших природних лих та різних захворювань.