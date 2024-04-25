Между традиционными атрибутами Пасхи есть разница. Крашенки красят в один цвет на сваренном яйце, а писанки расписывают на сыром яйце воском или красителями. Кроме того, последние еще и дарят, пишет LifeStyle 24.

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Кому дарят писанки на Пасху

Традиция дарить писанки была распространена среди наших предков. Это делали для того, чтобы у человека в жизни все было хорошо. Обычно пасхальные яйца получали дети. Интересно, что было принято выбирать светлые оттенки.

Писанки, которые создавали для молодых парней и девушек, расписывали солярными знаками, символизирующие восстановление природы и равновесие. Один из главных атрибутов Пасхи также дарили хозяевам дома. Кстати, для людей старшего возраста писанки должны были быть в красных цветах.

Писанка – один из атрибутов Пасхи / Фото "Этнохата"

Что делали с писанками в давние времена

Раньше люди верили, что писанка приносит в семью благополучие, достаток и счастье, кроме того, оберегает дом. Считалось, что она также способствует хорошему урожаю, поэтому пасхальное яйцо закапывали в землю. Влюбленные пары часто обменивались писанками, чтобы так признаться в своих чувствах. В давние времена и даже сейчас символ Пасхи можно увидеть и на могилах умерших родственников.

К слову, наши предки думали, что писанка защищает от пожара, потопа, грома, молнии, града, других природных бедствий и различных заболеваний.