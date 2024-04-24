Самая большая подготовка к Воскресению Христово продолжается в Страстную неделю. В этом году она начнется 29 апреля, а завершится 4 мая. Какие существуют пасхальные традиции в Украине, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Традиции на Пасху

В Чистый четверг украинцы убирают в домах, готовят вышитые рушники, которыми потом накрывают пасхальную корзину, пекут куличи, раскрашивают и расписывают яйца. Это важно сделать именно тогда, поскольку Страстную пятницу стоит посвятить молитве, а также пойти в церковь, где выносят плащаницу.

В некоторых украинских храмах святить корзины начинают уже в Великую субботу. Конечно, есть люди, которые делают это в воскресенье. Кроме писанок, крашенок и кулича, в пасхальной корзине должны быть колбаса, масло, сыр и соль.

Пасхальная корзина / Фото Depositphotos

На Пасху люди собираются за семейным столом. Приглашают в гости родственников, друзей и соседей. В праздник нельзя обижаться, ссориться и сквернословить. Нужно встречать его со светлыми мыслями и очищенными духовно. Сначала все члены семьи пробуют кулич и бьются пасхальными яйцами. Чье не разобьется, тот побеждает и считается сильнейшим.

Пасхальные обычаи наших предков

Издавна после застолья люди выходят на улицу, собираются всем городом или селом и поют гаивки – их еще называют веснянками. Раньше славяне именно так встречали весну. Кроме того, они танцевали и играли в игры, ведь в праздник нельзя было грустить, все вокруг веселились.

Празднование продолжается и в понедельник. В частности, ребята обливают друг друга водой, чтобы быть здоровыми. Кто-то так даже проявляет свою симпатию или чувства. Дети ходят в гости к крестным родителям, которые часто угощают их различными сладостями.

Поливальный понедельник / Фото "Украина молодая"

В последние годы в Украине почти не устраивают забавы на Пасху. Празднование проходит скромно и по-домашнему. Началось все во время пандемии коронавируса, сейчас же продолжается российско-украинская война. Однако люди все равно пытаются добавить в свои дома немного праздничной атмосферы.