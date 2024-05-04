В этом году Пасха будет отмечаться в воскресенье, 5 мая. В этот день верующие обычно приходят помолиться в свои храмы, однако это время, когда важна и личная беседа с Богом.

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Какие молитвы следует читать на Пасху

Воскресная молитва

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел и сущим во гробах, жизнь даровал. (3 р.)

Воскресение Христово видя, поклонимся святому Господу Иисусу, единственному безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое величаем и славим, ибо Ты – Бог наш, кроме Тебя другого не знаем, имя Твое призываем.

Придите, все верные, поклонимся святому Христовому воскресению, это ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда благословляя Господа, славим воскресение Его, ибо, распятие перетерпев, Он смертью смерть победил. (3 р.)

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матерь Христа Мария носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво принимает наши молитвы.

Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху об исцелении

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В святое воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем великую надежду и радость даровав. Отныне Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем ширится от земли до небес. Силой своей и милостью своей неизмеримой он сегодня нас, рабов Божьих, оберегает и опекает. Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает.

Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от невзгод и бед отныне и во веки веков. Аминь.

Молитва за мир и спокойствие в Украине

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, призри во время тяжелых испытаний на государство наше - Украину. Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному российскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизь. Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего – архистратига Михаила, на помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Еще молимся Господу Богу нашему, чтобы выслушал голос моления нас, грешных, и охранил всех людей Украины нашей во время тяжелых испытаний и помиловал рабов Своих, воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой болезни душевной и телесной, чтобы охранил от всякой скорби, бедствия, гнева и недостатка и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, выслушай и помилуй.