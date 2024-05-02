Чудо Благодатного огня совершается в священном месте – Гробе Господнем, пишет LifeStyle 24. Именно там был похоронен Иисус Христос. Восхождение происходит только по православному календарю – в этом году это 4 мая.

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Что означает чудо Благодатного огня

Чудо символизирует Воскресение Господне, появление Иисуса Христа на Земле. Восхождение Благодатного огня сравнивают с тем, как сам Господь вышел из гроба – пещеры, где лежало его безжизненное тело.

Также пламя символизирует свет, который должен зажечься в душах христиан благодаря их вере.

Как произошло событие

По историческим преданиям, апостол Павел первым увидел Благодатный огонь. Он пришел ко Гробу Господнему, потому что знал, что Христос воскреснет. Апостол увидел сильный свет, который падал на место погребения Иисуса.

Первые упоминания о Благодатном огне датируются IV веком, а теперь каждый год не проходит без традиции передавать огонь в разные страны.

Церемония схождения Благодатного огня

Главное событие начнется в Великую субботу, 4 мая, в 12:30 по киевскому времени. За ней можно будет следить онлайн на различных платформах и в социальных сетях.

В службе будут участвовать священники из разных конфессий во главе с Иерусалимским патриархом. Накануне Великой субботы в храме Гроба Господня гасят весь огонь: свечи, лампадки. Утром в субботу кувуклию (часовню, возведенную над гробом) осматривают делегации всех христианских церквей, а Гроб закрывают печатью.

После происходит Крестный ход: священнослужители трижды обходят храм, после чего патриарх заходит в кувуклию с 33 свечами, символизирующие годы земной жизни Иисуса, и читает молитву перед гротом. Перед этим он должен показать, что зашел в церковь без всяких средств для разжигания.

Тем временем верующие молятся, чтобы Благодатный огонь сошел: и через некоторое время он сходит. Говорят, что Благодатный огонь не жжет, к тому же он может исцелять от болезни. Патриарх раздает его людям: это один из важнейших моментов для христиан разных конфессий.