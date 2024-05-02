Диво Благодатного вогню звершується у священному місці – Гробі Господньому, пише LifeStyle 24. Саме там був похований Ісус Христос. Сходження відбувається тільки за православним календарем – цього року це 4 травня.

Зверніть увагу Що потрібно зробити перед Великоднем: 7 справ на Страсний тиждень

Що означає диво Благодатного вогню

Чудо символізує Воскресіння Господнє, появу Ісуса Христа на Землі. Сходження Благодатного вогню порівнюють з тим, як сам Господь вийшов з гробу – печери, де лежало його неживе тіло.

Також полум'я символізує світло, яке має запалати у душах християн завдяки їхній вірі.

Як відбулась подія

За історичними переказами, апостол Павло першим побачив Благодатний вогонь. Він прийшов до Гробу Господнього, бо знав, що Христос воскресне. Апостол побачив сильне світло, яке падало на місце поховання Ісуса.

Перші згадки про Благодатний вогонь датуються IV століттям, а тепер кожен рік не минає без традиції передавати вогонь у різні країни.

Церемонія сходження Благодатного вогню

Головна подія почнеться у Велику суботу, 4 травня, о 12:30 за київським часом. За нею можна буде слідкувати онлайн на різних платформах та в соціальних мережах.

У службі братимуть участь священники з різних конфесій на чолі з Єрусалимським патріархом. Напередодні Великої суботи у храмі Гробу Господнього гасять увесь вогонь: свічки, лампадки. Зранку у суботу кувуклію (каплицю, що зведена над гробом) оглядають делегації всіх християнських церков, а Гріб зачиняють печаткою.

Опісля відбувається Хресна хода: священнослужителі тричі обходять храм, після чого патріарх заходить у кувуклію з 33 свічками, що символізують роки земного життя Ісуса, та читає молитву перед гротом. Перед цим він повинен показати, що зайшов у церкву без жодних засобів для розпалу.

Тим часом віряни моляться, щоб Благодатний вогонь зійшов: і через певний час він сходить. Кажуть, що Благодатний вогонь не пече, до того ж він може зцілювати від хвороби. Патріарх роздає його людям: це один з найважливіших моментів для християн різних конфесій.