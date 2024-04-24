Найбільша підготовка до Воскресіння Христового триває у Страсний тиждень. Цьогоріч він розпочнеться 29 квітня, а завершиться 4 травня. Які існують великодні традиції в Україні, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Традиції на Великдень

У Чистий четвер українці прибирають в оселях, готують вишиті рушники, якими потім накривають великодній кошик, печуть паски, розфарбовують та розписують яйця. Це важливо зробити саме тоді, оскільки Страсну п'ятницю варто присвятити молитві, а також піти до церкви, де виносять плащаницю.

У деяких українських храмах святити кошики починають вже у Велику суботу. Звичайно, є люди, які роблять це у неділю. Окрім писанок, крашанок та паски, у великодньому кошику мають бути ковбаса, масло, сир та сіль.

Великодній кошик / Фото Depositphotos

На Великдень люди збираються за сімейним столом. Запрошують у гості родичів, друзів та сусідів. У свято не можна ображатися, сваритися та лихословити. Потрібно зустрічати його зі світлими думками та очищеними духовно. Спершу усі члени родини куштують паску та б'ються великодніми яйцями. Чиє не розіб'ється, той перемагає та вважається найсильнішим.

Великодні звичаї наших предків

З давніх-давен після застілля люди виходять на вулицю, збираються усім містом або селом та співають гаївки – їх ще називають веснянками. Раніше слов'яни саме так зустрічали весну. Крім того, вони танцювали та грали ігри, адже у свято не можна було сумувати, всі навколо веселились.

Святкування продовжується й у понеділок. Зокрема, хлопці та дівчата обливають одне одного водою, щоб бути здоровими. Хтось так навіть проявляє свою симпатію або почуття. Діти ходять в гості до хрещених батьків, які часто пригощають їх різними солодощами.

Поливаний понеділок / Фото "Україна молода"

Останніми роками в Україні майже не влаштовують забави на Великдень. Святкування проходить скромно та по-домашньому. Почалося все під час пандемії коронавірусу, зараз же триває російсько-українська війна. Однак люди все одно намагаються додати у свої оселі трохи святкової атмосфери.