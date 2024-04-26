Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи. Поэтому христианам восточного обряда осталось ждать Воскресения Христова не так долго. Как же правильно освящать вербу, расскажет LifeStyle 24.
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Как правильно святить вербу
В храмах веточки вербы освящают как в субботу, так и в воскресенье. Это делается во время службы Божьей, дальше их раздают людям, которые пришли. Верующие зажигают свечи, берут веточки и ждут, когда все закончится. После богослужения, вербу приносят домой, ставят возле иконы и хранят там целый год.
Как святить вербу / Фото Canva
Во время полномасштабного вторжения России в Украину не все люди имеют возможность пойти в церковь, даже на праздник, поскольку это бывает опасно. Однако освящать вербу можно и дома. Накануне праздника купите веточки, а в Вербное воскресенье окропите их святой водой – много у кого она есть. Также нужно проговорить определенные слова:
"Освящаю вербы этой Благодатью Всесвятого Духа и окроплением вод этих священных во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!"
Что делать со старой вербой
- Прошлогодние веточки вербы не стоит выбрасывать. Сожгите их, например, в собственной печи, а пепел выбросьте там, где нет людей. Его также можно развеять над водоемом, который есть в вашей местности.
- Наши предки ходили с сожженными веточками вербы вокруг дома. Дело в том, что они считали – так он очищается от негативной энергетики.