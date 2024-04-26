Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи. Поэтому христианам восточного обряда осталось ждать Воскресения Христова не так долго. Как же правильно освящать вербу, расскажет LifeStyle 24.

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Как правильно святить вербу

В храмах веточки вербы освящают как в субботу, так и в воскресенье. Это делается во время службы Божьей, дальше их раздают людям, которые пришли. Верующие зажигают свечи, берут веточки и ждут, когда все закончится. После богослужения, вербу приносят домой, ставят возле иконы и хранят там целый год.

Как святить вербу / Фото Canva

Во время полномасштабного вторжения России в Украину не все люди имеют возможность пойти в церковь, даже на праздник, поскольку это бывает опасно. Однако освящать вербу можно и дома. Накануне праздника купите веточки, а в Вербное воскресенье окропите их святой водой – много у кого она есть. Также нужно проговорить определенные слова:

"Освящаю вербы этой Благодатью Всесвятого Духа и окроплением вод этих священных во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!"

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