Многие украинцы уже на этой неделе будут праздновать Вербное воскресенье. Итак, до Пасхи осталось не так много времени. Один из важнейших церковных праздников будет отмечаться 5 мая, передает LifeStyle 24.

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О празднике Пасхи

В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако на дату Пасхи это никак не повлияло, ведь она всегда меняется. Несмотря на это, праздник традиционно отмечается в воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос.

Согласно Библии, это произошло утром, на третий день после распятия. Известно, что однажды Дева Мария, Мария Магдалина и мать Иакова пришли, чтобы намазать маслами тело Сына Божьего, но увидели, что гроб пуст. Уже позже ангел сообщил, что Господь воскрес.

Пасха уже скоро / Фото Depositphotos

Традиции Пасхи