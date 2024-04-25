Многие украинцы уже на этой неделе будут праздновать Вербное воскресенье. Итак, до Пасхи осталось не так много времени. Один из важнейших церковных праздников будет отмечаться 5 мая, передает LifeStyle 24.
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О празднике Пасхи
В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако на дату Пасхи это никак не повлияло, ведь она всегда меняется. Несмотря на это, праздник традиционно отмечается в воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос.
Согласно Библии, это произошло утром, на третий день после распятия. Известно, что однажды Дева Мария, Мария Магдалина и мать Иакова пришли, чтобы намазать маслами тело Сына Божьего, но увидели, что гроб пуст. Уже позже ангел сообщил, что Господь воскрес.
Пасха уже скоро / Фото Depositphotos
Традиции Пасхи
- На Пасху люди идут в церковь, где освящают корзины. Туда кладут кулич, писанки, крашенки, мясо, сыр, масло на соль. После службы, семьи собираются за большим праздничным столом.
- По традиции, члены семьи бьются пасхальными яйцами, чтобы определить, кто сильнее. Кстати, для этого нужно брать крашенки. Ведь писанки верующие дарят друг другу и хранят возле иконы, чтобы они защищали дом от зла.
- Важно знать, что писанки расписывают на сыром яйце с помощью красителей или воска. Для крашенок используют сваренное яйцо, которое раскрашивают одним цветом.