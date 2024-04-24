Вербу хранят возле иконы целый год. Некоторые люди не знают, что нужно делать с ней после. В этом поможет разобраться LifeStyle 24.

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Что делать со старыми веточками вербы

Старые освященные веточки вербы не стоит выбрасывать. Раньше наши предки пускали их в какой-то водоем, если он был рядом. Однако есть лучший способ. Вербу нужно сжечь, а пепел рассыпать в месте, которое как можно дальше от людей. Можете также взять сожженные веточки и походить с ними вокруг дома. Считается, что так он очищается от негативной энергетики.

Что делать со старой вербой / Фото "Украинские традиции"

Если у вас дома есть печь, то сожгите веточки вербы там. После этого, пепел стоит высыпать под дерево, также можно развеять его над озером или рекой. Бывает, что даже на старой иве появляются новые побеги, поэтому некоторые люди их сажают. Однако, согласно народным приметам, это лучше делать где-то в лесу.

Что делают с веточками вербы в праздник