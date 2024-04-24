Вербу зберігають біля ікони цілий рік. Деякі люди не знають, що потрібно робити з нею після. У цьому допоможе розібратися LifeStyle 24.

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Що робити зі старими гілочками верби

Старі освячені гілочки верби не варто викидати. Раніше наші предки пускали їх в якусь водойму, якщо вона була поруч. Однак є кращий спосіб. Вербу потрібно спалити, а попіл розсипати у місці, яке якомога далі від людей. Можете також взяти спалені гілочки та походити з ними навколо будинку. Вважається, що так він очищається від негативної енергетики.

Що робити зі старою вербою / Фото "Українські традиції"

Якщо у вас вдома є піч, то спаліть гілочки верби там. Після цього, попіл варто висипати під дерево, також можна розвіяти його над озером або річкою. Буває, що навіть на старій вербі з'являються нові пагони, тому деякі люди їх садять. Однак, згідно з народними прикметами, це краще робити десь у лісі.

Що роблять з гілочками верби у свято