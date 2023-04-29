Айстра – світлолюбна рослина, яка не любить тінь. Її треба поливати з обережністю, бо надмірна волога шкодить квітці. А ще вона добре росте на родючих землях. А от як сіяти айстру – поділиться 24 Канал.

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Як правильно сіяти айстру

Починаємо з підготовки ґрунту . Їм потрібна добре дренована й поживна земля з нейтральним або слабким кислотним середовищем. Варто додати до ґрунту компост , перегній або інші органічні добрива, щоб забезпечити рослинам необхідну кількість поживних речовин.

. Їм потрібна добре дренована й поживна земля з нейтральним або слабким кислотним середовищем. Варто , перегній або інші органічні добрива, щоб забезпечити рослинам необхідну кількість поживних речовин. Сіємо насіння. Це треба робити в середині весни, протягом квітня – травня одразу у відкриту землю. Якщо садити айстру насінням, період цвітіння буде довшим й квітка буде менше схильна до грибкових захворювань.



Насіння айстри / Фото Taya.com

Айстри варто сіяти вглиб десь на 2 сантиметри з дистанцією між рядами у 30 сантиметрів. Під час посіву насіння ґрунт має бути достатньо зволоженим. А якщо суха погода – треба мульчувати землю тонким шаром перегною чи компосту.

вглиб десь на 2 сантиметри з дистанцією між рядами у 30 сантиметрів. Під час посіву насіння ґрунт має бути достатньо зволоженим. А якщо суха погода – треба тонким шаром перегною чи компосту. Регулярне зволоження – запорука росту квітів. Айстри потребують вчасного поливу , особливо в перші тижні після посіву. Треба уникати пересихання ґрунту, а також переливання водою, оскільки це може призвести до гниття коріння.

, особливо в перші тижні після посіву. Треба уникати пересихання ґрунту, а також переливання водою, оскільки це може призвести до гниття коріння. Землю біля айстр треба постійно розпушувати . Це треба робити після кожного поливу чи опадів. Обов'язково видаляємо бур'яни.

. Це треба робити після кожного поливу чи опадів. Обов'язково видаляємо бур'яни. Розсаджуйте рослини. Якщо ви вирощували айстри з насіння в контейнері, то їх слід пересаджувати відразу після того, як з'являться перші листки. Розсаджувати рослини в землю треба в середині травня. Відстань між рослинами повинна бути десь 30 сантиметрів.



Пересадка айстри / Фото Florisctics