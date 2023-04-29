Астра – светолюбивое растение, не любящее тень. Ее нужно поливать с осторожностью, потому что чрезмерная влага вредит цветку. А еще она хорошо растет на плодородных землях. А вот как сеять астру – поделится 24 Канал.

Смотрите также Как правильно обрезать смородину, чтобы не повредить кусты

Как правильно сеять астру

Начинаем с подготовки почвы . Им нужна хорошо дренированная и питательная земля с нейтральной или слабой кислотной средой. Стоит добавить в грунт компост , перегной или другие органические удобрения, обеспечивающие растениям необходимое количество питательных веществ.

. Им нужна хорошо дренированная и питательная земля с нейтральной или слабой кислотной средой. Стоит , перегной или другие органические удобрения, обеспечивающие растениям необходимое количество питательных веществ. Сеем семена. Это нужно делать в середине весны, в течение апреля – мая сразу в открытую землю. Если сажать астру семенами, период цветения будет длиннее и цветок будет меньше подвержен грибковым заболеваниям.



Семена астры / Фото Taya.com

Астры стоит сеять вглубь где-то на 2 сантиметра с дистанцией между рядами в 30 сантиметров. Во время посева семян почва должна быть достаточно увлажненной. А если сухая погода – нужно мульчировать землю тонким слоем перегноя или компоста.

вглубь где-то на 2 сантиметра с дистанцией между рядами в 30 сантиметров. Во время посева семян почва должна быть достаточно увлажненной. А если сухая погода – нужно тонким слоем перегноя или компоста. Регулярное увлажнение – залог роста цветов. Астры требуют своевременного полива , особенно в первые недели после посева. Следует избегать пересыхания почвы, а также переливания водой, поскольку это может привести к гниению корней.

, особенно в первые недели после посева. Следует избегать пересыхания почвы, а также переливания водой, поскольку это может привести к гниению корней. Землю у астр нужно постоянно разрыхлять . Это нужно делать после каждого полива или осадков. Обязательно удаляем сорняки.

. Это нужно делать после каждого полива или осадков. Обязательно удаляем сорняки. Рассаживайте растения. Если вы выращивали астры из семян в контейнере, то их следует пересаживать сразу после того, как появятся первые листья. Рассаживать растения в землю нужно в середине мая. Расстояние между растениями должно быть где-то 30 сантиметров.



Пересадка астры / Фото Florisctics