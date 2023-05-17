Як посадити туї вдома, щоб виросли міцними та високими
17 травня 2023, 13:02Читать новость на русском
Туї – високі та насичені дерева, які виконують функцію бар'єру від пилу та шуму. Для них важливі певні чинники здорового розвитку. Як садити туї – читайте далі.
Туя – це популярне хвойне дерево, яке часто використовують для створення живоплотів та декоративних садових композицій. 24 Канал розповість, як посадити тую біля дому.
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Як посадити тую
Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам при садінні туї.
- Оберіть місце з достатнім освітленням для туї. Вони краще ростуть на сонці або у помірно тіньових місцях. Також впевніться, що місце має добре дренований ґрунт.
- Розкопайте яму для саджанця, глибиною й шириною приблизно вдвічі більшою, ніж коріння саджанця. Додайте компост або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість.
- Перед посадкою туї витягніть її з контейнера або грудки землі. Розмістіть саджанець у ямі так, щоб коріння було розподілене рівномірно.
- Засипте яму землею, ущільнюючи її легким натисканням пальців або лопатою. Впевніться, що коріння саджанця покрите ґрунтом, але не занурене занадто глибоко.
- Після саджання ретельно полийте рослину, щоб добре замочити ґрунт навколо коренів. Після цього поливайте туї регулярно, особливо в перші кілька тижнів, доки вона не вкоренилася.
- Застосовуйте органічні або мінеральні добрива для живлення туї. Використовуйте добрива, які призначені спеціально для хвойних рослин.