Фантастична комедія "Назад у майбутнє" і досі має шалену популярність серед кіноманів. І секрет успіху простий: неймовірний сюжет тут поєднаний з американським гумором. Та як проходив кастинг у 1985 році, днями показали на архівному відео.

Унікальний ролик опублікувало видання Entertainment Tonight. На кадрах видно, як продюсери слухають монолог знаменитого актора Бена Стіллера. Хлопець хотів отримати головну роль у культовій стрічці "Назад у майбутнє".

Цікаво Один із перших фільмів братів Люм'єр зробили кольоровим: неймовірне відео

Кастинг проходив у непримітній кімнаті. Бен Стіллер зачитав уривок сценарію, коли головний герой Марті МакФлай говорить зі своєю молодою мамою Лорейн.

"Останнім часом я прийшов до висновку, що не знаю нічого про моїх батьків. Лорейн, ви коли-небудь потрапляли, наприклад, у ситуацію, коли... Ну, знаєте, що потрібно діяти певним чином, але, потрапивши кудись, ви не впевнені, що можете насправді це зробити?" – говорить Бен Стіллер на кадрах.

За сюжетом, Марті МакФлай у цей момент дуже невпевнений, чи робить правильно. І цю розгубленість хлопця зумів передати талановитий гуморист Бен Стіллер.

Як відомо, Бен Стіллер так і не зумів отримати цю знакову роль, що аж ніяк не завадило йому побудувати успішну кар'єру в Голлівуді. Марті у стрічках "Назад у майбутнє" неперевершено зіграв Майкл Джей Фокс.

Рекомендуємо Захопливі мінісеріали, які можна переглянути за вихідні

Сюжет фільму "Назад у майбутнє"

У центрі надзвичайних подій стрічки – американський підліток Марті МакФлай. Його мама часто розповідає про минуле, з теплотою згадуючи її зустріч з чоловіком. Водночас сам Джордж МакФлай завжди не в гуморі, адже потерпає від образ і принижень на роботі.

Справжні пригоди розпочинаються, коли Марті МакФлай зустрічає винахідника Еммета Брауна, який тільки винайшов машину часу та поцупив для цього плутоній у лівійських терористів. Чоловіки знаходять Дока і вбивають його, тому МакФлаю нічого не залишається, як вирушити в минуле і завадити цьому.

Та однією появою він вже змінює історію. Відтак потрібно зробити все, щоб батьки Марті МакФлая закохались один в одного, інакше ані хлопця, ані його сестри та брата не буде.

Дивіться трейлер до фільму "Назад у майбутнє": відео

Стрічка мала шалену популярність у прокаті, а її актори прокинулись знаменитими. Саме тому автори проєкту відзняли ще два фільми "Назад у майбутнє", запросивши на знімальний майданчик зірок першої частини – Майкла Джея Фокса і Крістофера Ллойда.