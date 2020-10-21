Фантастическая комедия "Назад в будущее" до сих пор имеет большую популярность среди киноманов. И секрет успеха прост: невероятный сюжет здесь совмещен с американским юмором. Как проходил кастинг в 1985 году, на днях показали на архивном видео.

Уникальный ролик опубликовало издание Entertainment Tonight. На кадрах видно, как продюсеры слушают монолог знаменитого актера Бена Стиллера. Парень хотел получить главную роль в культовой ленте "Назад в будущее".

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Кастинг проходил в неприметной комнате. Бен Стиллер зачитал отрывок сценария, когда главный герой Марти МакФлай говорит со своей молодой мамой Лорейн.

"В последнее время я пришел к выводу, что не знаю ничего о моих родителях. Лорейн, вы когда-нибудь попадали, например, в ситуацию, когда... Ну, знаете, что нужно действовать определенным образом, но, попав куда-то, вы не уверены, что можете на самом деле это сделать?" – говорит Бен Стиллер на кадрах.

По сюжету, Марти МакФлай в этот момент очень неуверен, делает ли правильно. И эту растерянность парня сумел передать талантливый юморист Бен Стиллер.

Как известно, Бен Стиллер так и не сумел получить эту знаковую роль, что отнюдь не помешало ему построить успешную карьеру в Голливуде. Марти в лентах "Назад в будущее" непревзойденно сыграл Майкл Джей Фокс.

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Сюжет фильма "Назад в будущее"

В центре чрезвычайных событий ленты – американский подросток Марти МакФлай. Его мама часто рассказывает о прошлом, с теплотой вспоминая ее встречу с мужем. В то же время сам Джордж МакФлай всегда не в настроении, ведь страдает от обид и унижений на работе.

Настоящие приключения начинаются, когда Марти МакФлай встречает изобретателя Эммета Брауна, который изобрел машину времени и украл для этого плутоний у ливийских террористов. Мужчины находят Дока и убивают его, поэтому МакФлаю ничего не остается, как отправиться в прошлое и помешать этому.

Но одним появлением он уже меняет историю. Поэтому нужно сделать все, чтобы родители Марти МакФлая влюбились друг в друга, иначе ни парня, ни его сестры и брата не будет.

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Лента получила большую популярность в прокате, а ее актеры проснулись знаменитыми. Именно поэтому авторы проекта сняли еще два фильма "Назад в будущее", пригласив на съемочную площадку звезд первой части – Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда.