Осень – прекрасная пора года, когда хочется закутаться в плед и с душистым чаем смотреть интересный сериал. Перед октябрьским уик-эндом журналисты LifeStyle 24 подобрали 8 мини-сериалов, которые точно увлекут вас динамичным и несколько запутанным сюжетом.

Детективные истории, фантастические приключения, путешествия во времени и любовь, возникающая между такими разными людьми: мини-сериалы могут удивить зрителей. 24 канал решил добавить в подборку ленты, которые имеют разную тематику и жанры, поэтому каждый киноман сможет выбрать сериал на свой вкус.

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8 мини-сериалов для выходных

"Маленькая Америка"

Год выхода – 2020

Количество серий – 8

Рейтинг IMDb – 7,3

В этом сериале авторы рассказали о жизни эмигрантов, которые поселились в США. Каждый из них преуспевает в своем деле и вопреки трудностям уверенно идет к цели. Романтические, вдохновляющие и такие неожиданные истории уже покорили зрителей.

Смотрите трейлер к сериалу "Маленькая Америка": видео

"Нормальные люди"

Год выхода – 2020

Количество серий – 12

Рейтинг IMDb – 8,5

Лента еще весной покорила весь мир нежностью и чувственностью. По сюжету, спортсмен и популярный парень в школе Коннелл влюбляется в странную богачку Мариенн, у которой нет друзей среди сверстников. И паре придется пройти немало испытаний, в которых каждый зритель узнает свою первую любовь.

Смотрите трейлер к сериалу "Нормальные люди": видео

"Чернобыль"

Год выхода – 2019

Количество серий – 16

Рейтинг IMDb – 7,9

"Чернобыль" стал одним из самых обсуждаемых проектов HBO. Ленту уже посмотрели миллионы киноманов, а за невероятную экранизацию авторы получили престижные премии.

В центре сюжета – расследование, которое проводят после Чернобыльской катастрофы. Валерий Легасов делится фактами о причинах и последствиях чрезвычайного происшествия. Свои данные обнародовал и физик-ядерщик Ульяна Хомьюк и глава правительственной комиссии Борис Шербина. По их исследованиях складывается общая картина, что же произошло в 1986 году.

Смотрите трейлер к сериалу "Чернобыль": видео

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"Матрешка"

Год выхода – 2019

Количество серий – 16

Рейтинг IMDb – 9,4

Главная героиня Надя Вулквов умирает в свой 39-ый день рождения. Однако после этого она попадает в странную петлю времени, через которую снова и снова возвращается в этот день. Окажется, что она не одна такая в мире. И как незнакомец Алан связан с Надей? Это главной героини предстоит выяснить очень быстро, ведь есть вероятность, что однажды петля времени перестанет действовать.

Смотрите трейлер к мини-сериалу "Матрешка": видео

"Почему женщины убивают"

Год выхода – 2019

Количество серий – 10

Рейтинг IMDb – 8,3

В одном доме в разное время живут три женщины – домохозяйка Бет, светская львица Симона и адвокат Тейлор. Каждая из них по-своему несчастна в браке, однако кто осмелится отомстить любимому, забрав у него жизнь?

Смотрите трейлер к сериалу "Почему женщины убивают": видео

"Острые предметы"

Год выхода – 2018

Количество серий – 8

Рейтинг IMDb – 8,2

Лента расскажет о журналистке Камилле, которая получает новое задание – пролить свет на убийства двух девушек, которые произошли в ее родном городе. Поэтому журналистка возвращается домой, где сталкивается со своим прошлым. А усложняет дело еще и то, что у Камиллы алкогольная зависимость.

Смотрите трейлер к сериалу "Острые предметы": видео

"11.22.63"

Год выхода – 2016

Количество серий – 8

Рейтинг IMDb – 8,2

Главный герой сериала – обычный учитель Джейк Эппинг. Именно он перенесется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди. Однако все не будет просто, ведь мужчину везде ждут ловушки.

Смотрите трейлер к сериалу "11.22.63": видео

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"Однажды ночью"

Год выхода – 2016

Количество серий – 8

Рейтинг IMDb – 8,5

Студент с пакистанскими корнями Насир Хан знакомится с девушкой и проводит с ней ночь. Уже утром парень просыпается рядом с мертвой красавицей, а все улики указывают, что именно он виноват в ее смерти. Единственным, кто верит, что Насир невиновен в убийстве – его адвокат Джон Стоун. Но сможет ли он доказать это в суде – зрители увидят в сериале "Однажды ночью".

Смотрите трейлер к сериалу "Однажды ночью": видео