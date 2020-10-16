Осінь – чудова пора року, коли хочеться закутатись у плед та з запашним чаєм переглянути цікавий серіал. Перед жовтневим вікендом журналісти LifeStyle 24 підібрали 8 мінісеріалів, які точно захоплять вас динамічним та дещо заплутаним сюжетом.

Детективні історії, фантастичні пригоди, подорожі в часі та кохання, що виникає між такими різними людьми: мінісеріали можуть здивувати глядачів. 24 канал вирішив додати до добірки стрічки, які мають різну тематику і жанри, відтак кожен кіноман зможе обрати серіал на свій смак.

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8 мінісеріалів для вихідних

"Маленька Америка"

Рік виходу – 2020

Кількість серій – 8

Рейтинг IMDb – 7,3

У цьому серіалі автори розповіли про життя емігрантів, які оселились в США. Кожен з них досягає успіху у своїй справі та всупереч труднощам впевнено йде до мети. Романтичні, натхненні та такі несподівані історії вже підкорили глядачів.

Дивіться трейлер до серіалу "Маленька Америка": відео

"Нормальні люди"

Рік виходу – 2020

Кількість серій – 12

Рейтинг IMDb – 8,5

Стрічка ще весною підкорила весь світ ніжністю та чуттєвістю. За сюжетом, спортсмен та популярний хлопець у школі Коннелл закохується у дивакувату багатійку Маріенн, яка не має друзів серед однолітків. Та парі доведеться пройти чимало випробувань, в яких кожен глядач впізнає своє перше кохання.

Дивіться трейлер до серіалу "Нормальні люди": відео

"Чорнобиль"

Рік виходу – 2019

Кількість серій – 16

Рейтинг IMDb – 7,9

"Чорнобиль" став одним з найобговорюваніших проєктів HBO. Стрічку вже переглянули мільйони кіноманів, а за неймовірну екранізацію автори отримали престижні премії.

У центрі сюжету – розслідування, яке проводять після Чорнобильської катастрофи. Валерій Легасов ділиться фактами про причини і наслідки надзвичайної події. Свої дані оприлюднюють і фізик-ядерник Уляна Хом'юк та голова урядової комісії Борис Шербина. З їхніх досліджень складається загальна картина, що ж сталось у 1986 році.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорнобиль": відео

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"Матрьошка"

Рік виходу – 2019

Кількість серій – 16

Рейтинг IMDb – 9,4

Головна героїня Надя Вулквов помирає у свій 39-ий день народження. Однак після цього вона потрапляє у дивну петлю часу, через яку знову і знову повертається у цей день. Виявиться, що вона не одна така у світі. Та як незнайомець Алан пов'язаний з Надьою? Це головній героїні доведеться з'ясувати дуже швидко, адже є ймовірність, що одного дня петля часу перестане діяти.

Дивіться трейлер до мінісеріалу "Матрьошка": відео

"Чому жінки вбивають"

Рік виходу – 2019

Кількість серій – 10

Рейтинг IMDb – 8,3

В одному будинку в різні часи живуть три жінки – домогосподиня Бет, світська левиця Симона і адвокатка Тейлор. Кожна з них по-своєму нещаслива у шлюбі, однак хто наважиться помститись коханому, забравши у нього життя?

Дивіться трейлер до серіалу "Чому жінки вбивають": відео

"Гострі предмети"

Рік виходу – 2018

Кількість серій – 8

Рейтинг IMDb – 8,2

Стрічка розповість про репортерку Камілл, яка отримує нове завдання – висвітлити вбивства двох дівчат, які стались у її рідному місті. Тому журналістка повертається додому, де стикається зі своїм минулим. А ускладнює справу ще й те, що Камілл має алкогольну залежність.

Дивіться трейлер до серіалу "Гострі предмети": відео

"11.22.63"

Рік виходу – 2016

Кількість серій – 8

Рейтинг IMDb – 8,2

Головний герой серіалу – звичайний вчитель Джейк Еппінг. Саме він перенесеться в минуле, щоб запобігти вбивству Джона Кеннеді. Однак все не буде просто, адже на чоловіка всюди чекатимуть пастки.

Дивіться трейлер до серіалу "11.22.63": відео

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"Одного разу вночі"

Рік виходу – 2016

Кількість серій – 8

Рейтинг IMDb – 8,5

Студент з пакистанським корінням Насір Хан знайомиться з дівчиною та проводить з нею ніч. Вже зранку хлопець прокидається поряд з мертвою красунею, а всі докази вказують, що саме він винен у її смерті. Єдиним, хто вірить, що Насір невинний у вбивстві – його адвокат Джон Стоун. Та чи зможе він довести це у суді – глядачі побачать у серіалі "Одного разу вночі".

Дивіться трейлер до серіалу "Одного разу вночі": відео