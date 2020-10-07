В сети опубликовали удивительное видео, которое словно переносит 1800-е годы в настоящее. Авторы проекта сделали черно-белый ролик братьев Люмьер цветным. Поэтому один из первых фильмов "Битва снежками во Франции" стал современным, чем ошеломил зрителей.

Автором видео стал Хоаким Кампа, который распространил ролик на странице в твиттере. Мужчина использовал оригинальное видео Августа и Луи Люмьеров, которое сняли в 1896 году, добавил цвета и ускорил движения главных героев.

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Сделал он это благодаря сайту DeOldify, где можно с легкостью редактировать или восстанавливать старые изображения и видео. Поэтому и видео было уж слишком реалистичным, что поразило пользователей сети.

Что известно о фильме "Битва снежками во Франции"

Братья Люмьер первыми начали снимать фильмы. В конце 1800-х годов это было настоящим прорывом, а миллионы людей стремились увидеть черно-белые изображения, снятые на пленку.

Первые кинематографисты выбирали несложные сюжеты для нескольких минутных роликов. Так, Август и Луи снимали то, как едет поезд, как дети играют с домашними любимцами или спортивные развлечения французов.

Среди лент братьев Люмьер – "Битва снежками во Франции". Фильм сняли в 1896 году, он запечатлел группу мужчин, устроивших снежное развлечение посреди улицы Лиона.

Смотрите фильм "Битва снежками во Франции": видео