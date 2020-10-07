У мережі опублікували дивовижне відео, яке наче переносить 1800-і роки у сьогодення. Автори проєкту зробили чорно-білий ролик братів Люм'єр кольоровим. Відтак один із перших фільмів "Битва сніжками у Франції" став сучасним, чим приголомшив глядачів.

Автором відео став Хоакім Кампа, який поширив ролик на сторінці у твіттері. Чоловік використав оригінальне відео Августа і Луї Люм'єрів, яке зняли у 1896 році, додав до нього кольорів і пришвидшив рухи головних героїв.

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Зробив він це завдяки сайту DeOldify, де можна з легкістю редагувати чи відновлювати старі зображення та відео. Тому й відео було аж надто реалістичним, що вразило користувачів мережі.

Що відомо про фільм "Битва сніжками у Франції"

Брати Люм'єр першими почали знімати фільми. Наприкінці 1800-их років це було справжнім проривом, а мільйони людей прагнули побачити чорно-білі зображення, зняті на плівку.

Перші кінематографісти обирали нескладні сюжети для кількахвилинних роликів. Так, Август і Луї фільмували те, як їде потяг, як діти грають з домашніми улюбленцями, чи спортивні розваги французів.

Серед стрічок братів Люм'єр – "Битва сніжками у Франції". Фільм зняли у 1896 році, зобразивши групу чоловіків, які влаштували снігову розвагу посеред вулиці Ліона.

Дивіться фільм "Битва сніжками у Франції": відео