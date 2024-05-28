Оригінальні привітання з днем народження для тих, хто на відстані: побажання, які зігрівають

Зараз багато українців на відстані. Війна розкидала їх по різних куточках світу, і навіть не завжди є можливість разом відсвяткувати важливі події. Наприклад, вітати з днем народження часто доводиться в онлайн-форматі.

Звичайно, сумно, коли близькі не поруч, однак подарувати людині справжнє свято та підняти настрій можна й за тисячі кілометрів. LifeStyle 24 склав добірку чудових побажань на день народження, якщо ви далеко одне від одного.

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Оригінальні привітання з днем народження для людей, які на відстані

Навіть якщо ми далеко одне від одного сьогодні, мої найтепліші побажання тобі летять стрілою прямо в серце! Бажаю чимшвидше зустрітися зі всіма близькими людьми. Щасливого дня народження!

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Завжди пам'ятай, що відстань ніколи не зможе стерти з пам'яті наші чудові спільні спогади. Нехай вони завжди зігрівають твоє серце, викликають усмішку та радість. З днем народження, мій/моя дорогий/дорога (ім'я)!

Привітання для близьких / Фото moonzori

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Відстань може бути лише географічно, але наша дружба та любов не знають жодних меж! З днем народження, мій/моя рідний/рідна, (ваше ім'я).

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З днем народження, мій/моя коханий/кохана! Прикро, що сьогодні ми не можемо відсвяткувати разом, але знай, що мої найтепліші побажання з тобою. Нехай здійсняться усі найзаповітніші мрії. Цілую та обіймаю, (ваше ім'я).

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Навіть якщо ми розділені відстанню, наш зв'язок непохитний. Щасливого дня народження, мій/моя найкращий/найкраща друг/подруга (ім'я).

Привітання для близьких / Фото "Топ картинки"

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З днем народження, найдорожчий/найдорожча! Хоча сьогодні ми далеко одне від одного, ніщо не може затуманити радість чудового свята. Пам'ятай, що я завжди тебе підтримуватиму та допомагатиму. Дуже ціную, (ваше ім'я).