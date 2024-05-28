Конечно, грустно, когда близкие не рядом, однако подарить человеку настоящий праздник и поднять настроение можно и за тысячи километров. LifeStyle 24 составил подборку замечательных пожеланий на день рождения, если вы далеко друг от друга.

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Оригинальные поздравления с днем рождения для людей, которые на расстоянии

Даже если мы далеко друг от друга сегодня, мои самые теплые пожелания тебе летят стрелой прямо в сердце! Желаю поскорее встретиться со всеми близкими людьми. Счастливого дня рождения!

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Всегда помни, что расстояние никогда не сможет стереть из памяти наши замечательные совместные воспоминания. Пусть они всегда согревают твое сердце, вызывают улыбку и радость. С днем рождения, мой/моя дорогой/дорогая (имя)!

Поздравления для близких / Фото moonzori

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Расстояние может быть только географически, но наша дружба и любовь не знают никаких границ! С днем рождения, мой/моя родной/родная, (ваше имя).

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С днем рождения, мой/моя любимый/любимая! Обидно, что сегодня мы не можем отпраздновать вместе, но знай, что мои самые теплые пожелания с тобой. Пусть сбудутся все самые заветные мечты. Целую и обнимаю, (ваше имя).

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Даже если мы разделены расстоянием, наша связь непоколебима. Счастливого дня рождения, мой/моя самый лучший/лучшая друг/подруга (имя).

Поздравления для близких / Фото "Топ картинки"

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С днем рождения, самый дорогой/самая дорогая! Хотя сегодня мы далеко друг от друга, ничто не может затуманить радость замечательного праздника. Помни, что я всегда буду тебя поддерживать и помогать. Очень ценю, (ваше имя).